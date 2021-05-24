Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан показала милое фото с Михаилом Заливако

Как сообщает Politeka.net, бывшая жена главы Офиса президента Андрея Богдана Анна стала избранницей нового "Холостяка" Михаила Заливако на реалити-шоу. Однако, зрители до сих пор ломают головы, осталась ли пара вместе после съемок проекта. В своем Instagram Анна Богдан недавно опубликовала милое фото с Михаилом и рассказала о своем участии в шоу. Также девушка предложила пользователям угадать, остались ли они с "Холостяком" парой после съемок.

"Абсолютно не важно то, что говорят другие... Главное – что мы знаем правду. Нас с Мишей свело стечение обстоятельств. Благодаря настойчивости своей сестры, я заполнила анкету на проект. Благодаря нашему общению в скайпе – он понял, что что-то во мне его цепляет. Благодаря тому, что я не боюсь высказывать своё мнение и показывать настоящие эмоции – он увидел меня настоящую", - пишет участница реалити шоу.

По ее словам, большинство пар, которые находили друг друга на проекте "Холостяк" в реальной жизни очень быстро расставались. "Как думаете, к какому числу пар мы с Мишей относимся? 1 – мы разошлись, 2 – мы вместе", - предложила Анна поклонникам угадать их секрет.

Конечно же такой пост девушки вызвал бурное обсуждение в комментариях: "Очень надеюсь, что вы вместе, и вас не цепляет весь яд, который люди здесь выпускают. Любви вам большой пребольшой!", "Конечно вместе", "Конечно разошлись", "Разошлись", "Хотелось бы, конечно же, чтобы были вместе, но сюжет следующего выпуска говорит о разрыве".

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".

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