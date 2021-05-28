Многодетная мама Кристина Решетник, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника, удивила внешностью
31-летняя девушка выставила новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, продемонстрировав лицо крупным планом, передает Politeka.net.
"Конец дня ❤️ Смыть макияж и упасть головой в подушку 🤪😴", - говорится в подписи.
Кристина, собрав волосы в хвост, позировала в белой майке с несколькими серебряными подвесками на шее. Девушка ослепила улыбкой, а еще больше впечатлила нежными чертами лица.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые заподозрили жену Решетника в переделке внешности. Людям показалось, что девушка прибегла к модным нынче трендам, в частности, подчеркнула контуры губ с помощью специального татуажа. Кристина тут же опровергла эти домыслы, уверив фанатов в натуральности.
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"Добрый вечер) подскажите, пожалуйста, у вас губы перманент? - у меня губы натурент 😂 - ааа, супер❤️❤️"
"Милашка❤️🔥🥰"
"О да, мне тоже это знакомо😂"
"Мне бы тоже так выглядеть в конце дня😍🤣🤩💣💥"
"Такая искренняя, такая настоящая 😍😍😍 хотелось бы вот так поговорить обо всем, просто так 💞"
"Вы такая разная бываете, говорили вам?"
"Хорошенькая какая девочка 😍"
"у вас брови подкрашены карандашом или краской? Спасибо"
Напомним, 37-летний Решетник и его 31-летняя возлюбленная счастливы в браке уже 10 лет. За это время у пары родилось трое детей, и все мальчики. Самому младшему, которого назвали Сашей, нет еще и полугода. Григорий с Кристиной часто делятся семейными кадрами в Инстаграм, вызывая восторг у публики.
Напомним, Жена ведущего реалити-шоу "Холостяк" Григория Решетника показала, как справляется с тремя сыновьями.
Как сообщала Politeka, Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника показала подросшего сына, одевшись как он.
Также Politeka писала, Ведущий реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник с женой Кристиной показали реалии жизни с тремя детьми, выкроив момент для романтики.