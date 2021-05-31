Известный украинский шоумен, ведущий популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник показал стильный образ своей супруги

Как пишет Politeka.net, ведущий поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем он показал, в каких образах они с женой появились на праздничном мероприятии.

Так, Григорий и Кристина Решетники побывали на дне рождения музея костюма и стиля Victoria Museum. Для появления на торжестве они решили выбрать сочетающиеся образы. Ведущий позировал на фото в черном официальном костюме с темно-красным галстуком и платком.

Его супруга же выбрала длинное узкое платье с красным верхом и черным низом. Внимание к себе привлекала расшитая блестками юбка наряда, которая была наполовину прозрачной.

«Со своей королевой на праздновании дня рождения Victoria Museum», - подписал снимок Решетник.

Его поклонники тут же отреагировали на пост.

«Самые лучшие», «Какие красивые», «Вау. Вы мега-шикарные супруги», «Очень гармонично и красиво! А почему королева без короны?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Решетники показали совместное фото, на котором они позируют на улице. Кристина выбрала стильный образ – на ней кокетливое светлое платье оригинального фасона, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру.

Напомним, Ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал свадебным снимком: "Красавчик".

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