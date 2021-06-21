Жена известного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина восхитила семейными фото

Как передает Politeka.net, супруга ведущего «Холостяка» и Холостячки» поделилась снимками на своей странице в Инстаграм.

Кристина запечатлена рядом со своими родителями.

«Я - Папина дочка ❤ Для каждой девочки, папа - особенный человек, которая показывает, как человек должен любить ее. Мне папа всегда был опорой, поддержкой и показал, каким должен быть идеальный любящий муж и отец. По этим критериям я уже представляла своего будущего мужа! Невероятно, но многие говорят, что мой папа и любимый очень внешне похожи между собой 😄😄😄 Папа, люблю тебя! Ты у нас очень крутой дедушка! Ребята передают привет! Любой нам здоровый и всегда улыбайся», - написала она.

Фото вызвало бурную реакцию Сети.

«Копия Мамуля», «Каждый раз смотрю, и всегда думаю, что это Гришина мама», «Какие милые семейные фото😍 в счастливых отцов счастливые дети», «действительно, папина», «Ваша семья замечательная, так ваш муж очень схож с вашим папой, я сначала подумала, что это вы невестка, а не дочь», «очень хорошая семья», - пишут в комментариях.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой расслабились на улице в халатах: "И пусть весь мир подождет".

Как сообщала Politeka, ведущий «Холостяка» Решетник умилил семейным фото с женой и тремя сыновьями: «Пример для подражания».

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