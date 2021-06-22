"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська показала на фото свої найкращі образи

Відома красуня і переможниця кількох конкурсів краси Єлизавета Ястремська влаштувала день відповідей на питання від фанатів. Дівчина опублікувала також цілу серію жарких кадрів, які раніше не показувала.

У розділі Сторі на своїй сторінці в Instagram Єлизавета показала різні образи, не обійшлося і без жарких літніх кадрів. Багато фанатів поцікавилися, як же Ястремська виглядає без фільтрів і макіяжу в повсякденному житті.

"Чи є ейджизм на конкурсах? Чи багато суддів дивляться спочатку в паспорт, а потім на дівчину?» - запитує також одна з прихильниць.

Єлизавета відповіла максимально відкрито: "більшість конкурсів краси не дозволяють дівчатам старше 28 років подавати заявки. Як мені здається, це не зовсім правильно. Сьогодні багато що змінилося: старіти ми стали помітно пізніше. У сучасному світі з високим рівнем косметології багато дівчат за 30 виглядають краще, ніж на 18».

Також Єлизавета розповідала, що коли вона вчилася в школі, то включила телевізор і побачила там шикарну блондинку, яка давала інтерв'ю, це була президент конкурсу краси Анна Філімонова.

"Я тоді дивилася на неї із захопленням і мріяла з нею працювати, коли моя мрія стати Міс Україна Всесвіт здійснитися. Я тоді подивилася, як добре вона виглядає і зрозуміла, що хочу виглядати так само доглянуто. Слова про те, що важливо вкладати в себе залишилися зі мною на все життя. Я зрозуміла, що найкраща інвестиція - це інвестиція в себе. Для мене Анна-це приклад, як жінка сама себе створила", - уклала модель.

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