"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская показала на фото свои лучшие образы

Известная красавица и победительница нескольких конкурсов красоты Елизавета Ястремская устроила день ответов на вопросы от фанатов. Девушка опубликовала также целую серию жарких кадров, которые ранее не показывала.

В разделе Стори на своей странице в Инстаграм Елизавета показала разные образы, не обошлось и без жарких летних кадров. Многие фанаты поинтересовались, как же Ястремская выглядит без фильтров и макияжа в повседневной жизни.

«Есть ли эйджизм на конкурсах? Многие ли судьи смотрят сначала в паспорт, а потом на девушку?» - спрашивает также одна из поклонниц.

Елизавета ответила максимально открыто: «Большинство конкурсов красоты не позволяют девушкам старше 28 лет подавать заявки. Как мне кажется, это не совсем правильно. Сегодня многое изменилось: стареть мы стали заметно позднее. В современном мире с высоким уровнем косметологии многие девушки за 30 выглядят лучше, чем на 18».

Также Елизавета рассказывала, что когда она училась в школе, то включила телевизор и увидела там шикарную блондинку, которая давала интервью, это была президент конкурса красоты Анна Филимонова.

"Я тогда смотрела на неё с восхищением и мечтала с ней работать, когда моя мечта стать Мисс Украина Вселенная исполниться. Я тогда посмотрела, как хорошо она выглядит и поняла, что хочу выглядеть так же ухоженно. Слова про то, что важно вкладывать в себя остались со мной на всю жизнь. Я поняла, что лучшая инвестиция — это инвестиция в себя. Для меня Анна — это пример, как женщина сама себя создала», - заключила модель.

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