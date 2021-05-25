"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская улетела в Майами, где устроила отдых в компании друзей

Не расстраиваясь из-за своего проигрыша, девушка решила улететь на роскошный отдых в Майами, где проводит время довольно насыщенно и ярко. В этот раз в разделе Стори появились кадры с вечернего отдыха Елизаветы с близкими.

На фото довольная девушка блистала в белом кружевном платье, удачно подчеркивающем ее нежность и светлую улыбку. Чувствами по поводу хорошего отдыха Ястремская поделилась и сама, отметив:

«В этом красивом пентхаусе на крыше небоскреба друзья организовали вечеринку в честь моего выступления на конкурсе Мисс Вселенная. Кстати, соседний пентхаус купила семья Бекхэмов», - рассказала красотка.

После этого Елизавета также опубликовала серию кадров с потрясающим городским видом.

Проиграв на конкурсе, Елизавета с достоинством заявила, что честно болела за победительницу из Мексики Андреа Мезу, а ее собственные победы еще впереди. К слову, до этого Ястремская уже не раз побеждала в различных конкурсах красоты.

"Если ты начинаешь подпевать на втором куплете, хотя слышишь эту песню в первый раз, - то это твоя песня. Если ты, счастливая, гуляешь с утра до вечера по какому-то городу, ни капельки не устав, - то это твой город. Если ты ощущаешь острую необходимость написать человеку, с которым знакома второй день, - то это твой человек. Если что-то твоё — ты почувствуешь!", – заявила Елизавета. В новом посту она показала полный релакс среди растений.

Напомним, "Мисс Украина-2020" Ястремская померилась формами с молоденькими соперницами: "Королева всегда одна".

Как сообщала Politeka, названа "Мисс Украина Вселенная 2020": кто представит страну на международном конкурсе, фото красавицы.

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