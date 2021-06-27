Українська модель, "Міс Україна 2020" Єлизавета Ястремська показала, як проходять її тренування

Зараз, дивлячись на бездоганні фото стрункої і красивої зірки з доглянутим тілом складно сказати, що вона колись насправді комплексувала через зайву вагу і навіть скинула більше двадцяти кілограм. Як виявилося, Єлизавета Ястремська раніше заради форм мрії сильно схудла, причому без дієт.

За словами королеви краси, в юності вона часто піддавалася критиці через надмірно худий фігури, тому почала сильно переїдати і згодом придбала зайву вагу. Тепер же дівчина контролює себе і нещодавно показала, як тренується в залі, причому шостий раз за тиждень.

Одержимість здоровим способом життя вже увійшла в її звичку, тому тренування не викликають дискомфорту.

"Кращий метод схуднення для мене-психологічний. Всі ви знаєте, що ми споживаємо набагато більшу кількість їжі, ніж потрібно нашому організму. Ми спокійно зможемо жити, приймаючи їжу один або два рази на день, невеликі порції. Ми їмо, тому, що нам не вистачає емоцій і якогось стану»,-міркувала Ястремська раніше.