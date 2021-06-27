Украинская модель, "Мисс Украина 2020" Елизавета Ястремская показала, как проходят ее тренировки

Сейчас, глядя на безупречные фото стройной и красивой звезды с ухоженным телом сложно сказать, что она когда-то на самом деле комплексовала из-за лишнего веса и даже сбросила более двадцати килограмм. Как оказалось, Елизавета Ястремская ранее ради форм мечты сильно похудела, причем без диет.

По словам королевы красоты, в юности она часто подвергалась критике из-за излишне худой фигуры, поэтому начала сильно переедать и впоследствии приобрела лишний вес. Теперь же девушка контролирует себя и недавно показала, как тренируется в зале, причем шестой раз за неделю.

Одержимость здоровым образом жизни уже вошла в ее привычку, поэтому тренировки не вызывают дискомфорта.

«Лучший метод похудения для меня — психологический. Все вы знаете, что мы потребляем гораздо большее количество пищи, чем требуется нашему организму. Мы спокойно сможем жить, принимая пищу один или два раза в день, небольшие порции. Мы едим, потому, что нам не хватает эмоций и какого-то состояния», — рассуждала Ястремская ранее.