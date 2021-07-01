Молодий переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин у 19 років зробив пропозицію своїй коханій 23-річній Іванці

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно стало відомо, що молодий переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин зробив пропозицію руки і серця своїй коханій Іванці. Пара поки не планує пишне весілля, так зізналися, що поки немає коштів, але вони збираються розписатися найближчим часом.

У своїх Instagram-сторіс наречена Романа Іванка відповіла на запитання фанатів, розкривши деякі подробиці весілля. Так, у дівчини запитали, коли вони з нареченим розпишуться. На це вона відповіла, що приблизно через місяць, і судячи з її виразу обличчя, вона дуже чекає цієї події. А ось весілля буде ще не скоро. "Ми нікуди не поспішаємо", - відповіла Іванка.

Також у пари запитали, чи будуть вони запрошувати на весілля Тіну Кароль, яка була наставником Сасанчина на "Голосі країни". На це Рома і Іванка розповіли, що весілля буде тільки для найближчих і в першу чергу для батьків, оскільки вони самі не дуже хочуть влаштовувати торжество. А з приводу Тіни Кароль вони відповіли: "Думаю, що для Тіни це буде не цікаво".

Нагадаємо, Переможець "Голосу країни" Сасанчин вразив усіх піснею для важко хворої мами: "Сонечко, як ти подорослішав...".

Також ми повідомляли, що Переможець "Голосу країни" Сасанчин витягнув маму з того світу, подарувавши їй пісню: "Хочеться плакати".