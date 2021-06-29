В сети появилось видео, как победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин трепетно исполнил песню о маме

Как сообщает Politeka.net, молодой победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин трепетно исполнил вживую песню, которую посвятил своей маме, когда она тяжело болела коронавирусом и находилась в больнице. В одном из интервью парень рассказывал, что записал эту композицию, когда его мама была в реанимации, и потом скинул на телефон медсестре, чтобы та включила ее женщине. Со слезами на глазах Рома признался, что песня вернула его маму к жизни (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Ролик с выступления Сасанчина опубликовали в YouTube-канале пользователя Валерия Смирнова. Видео собрало много тысяч просмотров, украинцы активно его комментировали:

"Солнышко наше ясное, удачи и здоровья вам с мамой. Спасибо за талант. Ты самый лучший!", "Рома ты молодец. Пусть твой путь будет цветущим. Будь счастливый и любимый. Чтобы тебе везло в музыкальном пространстве", "Молодец. Успехов тебе во всем, Рома. А песня замечательная", "Песня искренняя, душевная и благозвучная. Ромчик, ты лучший! Успехов тебе в творчестве и в жизни. А еще хочу, чтобы у всех матерей были такие дети!", "Солнышко, как ты повзрослел. Рома, какой же ты умничка – как сердечно и проникновенно, дай Боженька здоровья и поддержки во всём".

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