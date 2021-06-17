Победитель "Голосу країни" 19-летний Роман Сасанчин рассказал, как себя чувствует себя его мама

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист и победитель детского и взрослого "Голоса країни" Роман Сасанчин в интервью YouTube-каналу Kyiv LIVE TV рассказал о том, как подарил маме песню, которая со временем вернула ее к жизни.

Так, по словам Романа, когда мама лежала в больнице, его к ней не пускали, он мог только носить передачки. Перед днем рождения юный артист решил подарить маме песню, чтобы немного ее приободрить в больнице. Слова композиции он написал сам, с музыкой помогли друзья и в итоге получилась красивая песня, посвященная маме.

"Это такой момент, каждый раз, когда вспоминаю, хочется плакать. Мы, когда привозили передачу, там еда и лекарства, я медсестре скинул на телефон эту песню, чтобы она ее включила маме. Потому что меня туда не пускали. Мама потом звонит, просто плачет в трубку и благодарит. Сказали потом врачи и медсестры, которые рядом с ней были, что она каждый день просила включить мою песню", - поделился Сасанчин.

Отметим, что некоторое время назад Роман обратился к украинцам в соцсетях с просьбой о помощи - денег на лечение тяжело больной мамы катастрофически не хватало. Теперь же артист рассказал, что люди ему здорово помогли, и при каждой возможности он благодарит всех за поддержку и денежную помощь.

Также парень рассказал, что сейчас его мама дома, она понемногу приходит в себя после больницы и лечения. Коронавирус дал усложнения и женщине еще предстоит лечение, но любовь сына и его песня помогла ей вернуться к жизни.

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