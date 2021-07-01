Молодой победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин в 19 лет сделал предложение своей возлюбленной 23-летней Иванке
Как сообщает Politeka.net, недавно стало известно, что молодой победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Иванке. Пара пока не планирует пышную свадьбу, так признались, что пока нет средств, но они собираются расписаться в ближайшее время.
В своих Instagram-сторис невеста Романа Иванка ответила на вопросы фанатов, раскрыв некоторые подробности свадьбы. Так, у девушки спросили, когда они с женихом распишутся. На это она ответила, что примерно через месяц, и судя по ее выражению лица, она очень ждет этого события. А вот свадьба будет еще не скоро. "Мы никуда не спешим", - ответила Иванка.
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Также у пары спросили, будут ли они приглашать на свадьбу Тину Кароль, которая была наставником Сасанчина на "Голосі країни". На это Рома и Иванка рассказали, что свадьба будет только для самых близких и в первую очередь для родителей, так как они сами не очень хотят устраивать торжество. А по поводу Тины Кароль они ответили: "Думаю, что для Тины это будет не интересно".
Напомним, Победитель "Голосу країни" Сасанчин поразил всех песней для тяжело больной мамы: "Солнышко, как ты повзрослел...".
Также мы сообщали, что Победитель "Голосу країни" Сасанчин вытащил маму с того света, подарив ей песню: "Хочется плакать".