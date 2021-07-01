У Міносвіти роз'яснили, які сертифікати ЗНО (мається на увазі, рік їх отримання) дійсні під час вступної кампанії 2021

У МОН намагаються відповісти на всі актуальні питання, що цікавлять абітурієнтів. Зокрема, бажаючих здобути вищу або професійну передвищу освіту цікавить, хто саме має право подавати документи. Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства, передає Politeka.net.

Цього року дійсними є сертифікати 2018, 2019, 2020, 2021 років. Вступники можуть подавати сертифікати ЗНО, комбінуючи їх за власним вибором.

Від вступників до магістратури приймаються результати єдиного вступного іспиту 2020 та 2021 років, результати єдиного вступного випробування - лише 2021 року.

До цього МОН інформував українців про дати прийому документів у рамках вступної кампанії 2021.

Для випускників 9-х класів прийом заяв і документів триватиме з 29 червня по 13 липня.

Для випускників 11-х класів реєстрація е-кабінетів вступників та завантаження необхідних документів починається 1 липня. Прийом заяв починається 14 липня, а закінчується 26 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів і творчих конкурсів і 2 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО.

Крім того, МОН вніс деякі зміни у вступну кампанію 2021. Цього року зробили деякі послаблення, але в той же час з'явилися нові обмеження. Зокрема, розширено переліки категорій вступників та предметів ЗНО (як третій конкурсний предмет) для більшості спеціальностей. Обмеження торкнулися кількості поданих заяв на контракт - тепер до 30.

Нагадаємо, випускникам у 2021 доведеться складати платні Тести ЗНО

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