В Минобразования разъяснили, какие сертификаты ВНО (имеется в виду, год их получения) действительны во время вступительной кампании 2021
В МОН стараются ответить на все актуальные вопросы, интересующие абитуриентов. В частности, желающих получить высшее или профессиональное предвысшее образование интересует, кто именно имеет право подавать документы. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства, передает Politeka.net.
В этом году действительными являются сертификаты 2018, 2019, 2020, 2021 годов. Поступающие могут подавать сертификаты ВНО, комбинируя их по собственному выбору.
От поступающих в магистратуру принимаются результаты единого вступительного экзамена 2020 и 2021 годов, результаты единого вступительного испытания - только 2021 года.
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До этого МОН информировал украинцев о датах приема документов в рамках вступительной кампании 2021.
- Для выпускников 9-х классов прием заявлений и документов продится с 29 июня по 13 июля.
- Для выпускников 11-х классов регистрация е-кабинетов поступающих и загрузка необходимых документов начинается 1 июля. Прием заявлений старует 14 июля, а заканчивается 26 июля - для лиц, поступающих на основе собеседования или вступительных экзаменов и творческих конкурсов и 2 августа - для лиц, поступающих только на основе сертификатов ВНО.
Кроме того, МОН внес некоторые изменения во вступительную кампанию 2021. В этом году сделали некоторые послабления, но в то же время появились новые ограничения. В частности, расширены перечни категорий поступающих и предметов ВНО (как третий конкурсный предмет) для большинства специальностей. Ограничения коснулись количества поданных заявлений на контракт - теперь до 30.
Напомним, выпускникам в 2021 придется сдавать платные тесты ВНО
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