Эпидемия коронавируса и локдаун привнесли свои коррективы в школьный график по всей стране

Далеко не все ученики отправятся на летние каникулы в конце мая, как положено. Некоторым придется ходить в школу в июне. В обнародованном на днях письме Министерства образования Украины сказано, что дату окончания учебного года должен определять педсовет каждого учебного заведения. Главное — чтобы учебный год закончился не позднее 1 июля, пишут "Факты".

Так, киевские власти решили не продлевать учебный год. Об этом у себя на страничке в Фейсбук сообщил замглавы Киевской горгосадминистрации Валентин Мондриевский. По его словам, так как во время жесткого карантина занятия велись дистанционно, то нет необходимости продлевать занятия.

Также выйдут на летние каникулы вовремя школьники Одесской области, то есть для них учеба завершится в конце мая.

Что касается Львовской области, то здесь принято решение, что каждая школа будет определять дату начала каникул самостоятельно - в зависимости от того, сколько времени в том или ином учебном заведении длился карантин. По словам директора департамента образования Львовской облгосадминистрации Олега Паски, некоторые школы завершат учебный год в июне, но большая часть школ — все же в конце мая.

В Харькове школьники будут учиться до 4 июня. Кроме того, уже точно известно, что учебный год затянется в Полтаве (до 9 июня), в Черкассах и Тернополе (до 8 июня), в Сумах и Хмельницком (до 11 июня) и в Кропивницком (там летние каникулы могут начаться либо 7 июня, либо 14-го).

Напомним, что несмотря на эпидемию и карантин, ВНО для выпускников этого года должно пройти в запланированный срок. Но школьников освободили от обязательного прохождения ГИА. Поэтому, ВНО необходимо только тем, кто собирается в этом году поступать в ВУЗы.



При этом все участники ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические меры, быть в масках и иметь при себе антисептики. А на входе будут измерять температуру.

Напомним про школьные каникулы в 2021 году: когда и сколько будут отдыхать юные украинцы этой весной.

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