Украинские выпускники с 1 февраля смогут зарегистрироваться на основную сессию внешнего независимого тестирования (ЗНО-2021)
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования Украины. Регистрация продлится до 5 марта.
Важно отметить, что ЗНО-2021 будет проходить по новым правилам.
Сообщается, что до 30 апреля зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска с временем и местом проведения ЗНО. Результаты тестов будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.
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Уже известен график основной сессии ЗНО-2021:
- 21 мая - химия
- 24 мая - испанский, немецкий, французский языки
- 25 мая - английский язык
- 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта)
- 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература
- 4 июня - история Украины
- 7 июня - физика
- 10 июня - биология
- 15 июня - география
Что касается измененных правил ЗНО-2021, то Минобразования расширило количество предметов, по которым ученик может сдавать тесты. Если в прошло году их было четыре, то теперь – пять.
Также будет отдельное тестирование по украинскому языку и по украинскому языку и литературе.
Кроме того, будет два уровня тестирования по математике.
Для учеников, которые получают полное среднее образование, в 2021 году четыре предмета (добавилась математика) на ЗНО будут засчитываться как результаты государственной итоговой аттестации (по шкале 1-12 баллов):
- украинский язык (все задачи сертификационной работы) или украинский язык и литература (субтест "Аттестационные задания")
- математика
- история Украины (субтест "Период XX - начало XXI века") или иностранный язык - по выбору;
- один из учебных предметов (история Украины, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык)
Те, кто выберут для прохождения ГИА математику и/или иностранный язык, оценка по 12-балльной шкале будет определяться в зависимости от уровня, на котором они этот учебный предмет изучали:
для тех, кто изучал математику и/или иностранный язык на профильном уровне, оценкой будет результат выполнения задач уровня стандарта и профильного уровня;
для тех, кто изучал математику и/или иностранный язык на уровне стандарта, оценкой будет результат выполнения задач уровня стандарта.
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