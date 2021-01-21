Стало известно, в каком режиме будут работать украинские школы после окончания локдауна

После окончания локдауна с 25 января до 28 февраля в Украине будет действовать адаптивный карантин. В учреждения образования будут выходить на обучение в зависимости от уровня эпидемической ситуации в регионе.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире канала "Украина 24".

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Потому школы в некоторых регионах с большим количеством случаев заражения COVID-19 могут остаться закрытыми для учеников. Решение об их работе будут приниматься на уровне руководства школ и местных властей.

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Также Шкарлет выразил надежду, что большая часть страны "перейдет на нормальное обучение, будет и смешанная форма, в зависимости от заболеваемости".

Глава МОН Украины уточнил, что смешанная форма учебы будет, если в классе более 50% детей заболело, то они переходят на самоизоляцию и дистанционный режим.

Он добавил, что некоторые дисциплины администрации школ в ряде областей решили перевести на "дистанционку".

"На сегодня много местных органов согласовало ситуацию, когда некоторые предметы, например, физкультура и изобразительное искусство, трудовое обучение, переходят в режим дистанционного обучения, а остальные идут в обычном", - сказал Шкарлет.

Напомним, школьников младших классов собираются вернуть за парты, заявление Кличко.

Как сообщала Politeka, отмена дистанционного обучения в Одессе, в горсовете оповестили родителей.

Также Politeka писала, что в Харькове начали переводить школьников на дистанционку, срочное заявление.