Андрій Шевченко домігся історичного результату за кермом збірної України

Легенда не тільки українського, а й світового футболу зміг довести національну збірну до стадії 1/4 чемпіонату Європи.

Шлях Шевченка до світового визнання був не такий простий.

Народився майбутня зірка в селі Дворківщина, що на Київщині. Там він провів перші три роки свого життя.

У дев'ятирічному віці Шевченко спробував піти в спортивну школу, але з першого разу у нього це не вийшло.

Його спортивна біографія ледь не обірвалася, коли після аварії на Чорнобильській АЕС дітей евакуювали з міста.

Попри всі труднощі, Шева зумів досягти неймовірних результатів спочатку в київському "Динамо", а потім в італійському "Мілані".

Зазначимо, що під керівництвом Шевченка національна збірна України з футболу вперше у своїй історії дійшла до 1/4 чемпіонату Європи. Вже в суботу, 3 липня, наші футболісти зможуть поліпшити свій результат у поєдинку з Англією.

Матч відбудеться в Римі, на "Стадіо Олімпіко". До Італії вже прибули 24 гравці, тренерський штаб, медичний та Адміністративний персонал збірної.