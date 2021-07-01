Андрій Шевченко домігся історичного результату за кермом збірної України
Легенда не тільки українського, а й світового футболу зміг довести національну збірну до стадії 1/4 чемпіонату Європи.
Шлях Шевченка до світового визнання був не такий простий.
Народився майбутня зірка в селі Дворківщина, що на Київщині. Там він провів перші три роки свого життя.
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У дев'ятирічному віці Шевченко спробував піти в спортивну школу, але з першого разу у нього це не вийшло.
Його спортивна біографія ледь не обірвалася, коли після аварії на Чорнобильській АЕС дітей евакуювали з міста.
Попри всі труднощі, Шева зумів досягти неймовірних результатів спочатку в київському "Динамо", а потім в італійському "Мілані".
Зазначимо, що під керівництвом Шевченка національна збірна України з футболу вперше у своїй історії дійшла до 1/4 чемпіонату Європи. Вже в суботу, 3 липня, наші футболісти зможуть поліпшити свій результат у поєдинку з Англією.
Матч відбудеться в Римі, на "Стадіо Олімпіко". До Італії вже прибули 24 гравці, тренерський штаб, медичний та Адміністративний персонал збірної.
Нагадаємо, дружина Шевченка показала, чим підкорила зірку футболу: оголила все найцікавіше.
Як повідомляла Politeka, здоров'я Шевченка серйозно похитнулося, українця відправили під ніж:»важко боротися".