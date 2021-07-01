Андрей Шевченко добился исторического результата у руля сборной Украины
Легенда не только украинского, но и мирового футбола смог довести национальную сборную до стадии 1/4 чемпионата Европы.
Путь Шевченко к мировому признанию был не так прост.
Родился будущая звезда в селе Дворковщина, что на Киевщине. Там он провел первые три года своей жизни.
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В девятилетнем возрасте Шевченко попытался пойти в спортивную школу, но с первого раза у него это не получилось.
Его спортивная биография едва не оборвалась, когда после аварии на Чернобыльской АЭС детей эвакуировали из города.
Несмотря на все трудности, Шева сумел достичь невероятных результатов сначала в киевском "Динамо", а потом в итальянском "Милане".
Отметим, что под руководством Шевченко национальная сборная Украины по футболу впервые в своей истории дошла до 1/4 чемпионата Европы. Уже в субботу, 3 июля, наши футболисты смогут улучшить свой результат в поединке с Англией.
Матч состоится в Риме, на "Стадио Олимпико". В Италию уже прибыли 24 игрока, тренерский штаб, медицинский и административный персонал сборной.
Напомним, жена Шевченко показала, чем покорила звезду футбола: обнажила все самое интересное.
Как сообщала Politeka, здоровье Шевченко серьезно пошатнулось, украинца отправили под нож: «Трудно бороться».