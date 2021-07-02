Екс-Домробітниця Алли Пугачової розкрила подробиці сутички між Примадонною і відомою цілителькою
80-річна Домробітниця Людмила Іванівна майже 30 років вона пропрацювала на Аллу Пугачову. Подробиці інциденту, який колись сколихнув громадськість вона розповіла в "прямому ефірі" з Андрієм Малаховим.
Все почалося з того, що Пугачова захотіла запросити цілительку до себе в гості, але та погоджуватися не хотіла. Коли екстрасенс все ж приїхала до Примадонні, то дружньої бесіди не вийшло.
За словами домробітниці, Джуна відмовилася пити поставлену перед нею Примадонною чарку горілки. І дуже швидко жінки зчепилися, та так, що іншим гостям довелося втрутитися.
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Сама Цілителька розповідала, що Пугачовій після їх бійки знадобилася допомога лікарів.
"Я порвала їй рот, око. Вона ж після мене операцію робила в Швейцарії", - заявляла Джуна.
А ось у домробітниці Пугачової є своя версія з приводу події. На думку Людмили Іванівни, дві неординарні жінки просто не зрозуміли один одного.
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