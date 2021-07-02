Співачка Анастасія Приходько поділилася кумедними відео, які зняла її дочка

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка Анастасія Приходько, яка нещодавно стала багатодітною матір'ю, народивши третю дитину, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кумедними відео, на яких показала, як проводить час вдома.

На першому відео Анастасія спокусливо позує в басейні з блакитною водою. Вона з'явилася перед камерою в злитому темному купальнику, який красиво підкреслив витончену фігуру і пружне декольте. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі стильні сонцезахисні окуляри. На другому відео Приходько відображена на кухні, вона бадьоро робить пюре з картоплі. При цьому на зірці все той же купальник і мокре волосся.

У підписі до публікації Настя написала: "Як воно часто буває, коли ти артистка, але, діти хочуть їсти. Яку мене вам звичніше бачити на 1 або 2 відео?". Користувачі тут же почали активно коментувати нові відео зірки, засинаючи її компліментами і відповідями на питання.

Нагадаємо, Приходько в наряді з відкритими плечима показала себе з несподіваного боку: "Можу і так".

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