Известная украинская певица Анастасия Приходько решила раскрыть себя с новой, более эмоциональной стороны

Артистка, которая в свое время выступала на «Евровидении» от России, известна своим простым и даже немного грубым образом. На многих фотографиях на своей странице в Инстаграм Приходько позирует с серьезным лицом, однако поклонники заметили, что в обычной жизни она много улыбается, и удивились, почему звезда не показывает этого на снимках. Певица решила пойти фанатам навстречу и порадовала их новым постом, пишет Politeka.net.

«Вы часто пишите, что в сториз я улыбаюсь, а в постах «в своём репертуаре». Вот, пожалуйста. Могу и так. Мне нравятся такие добрые фото, а сегодняшнее отражает моё настроение», - написала певица.

На снимке она позирует в блузе с декольте и открытыми плечами, демонстрируя свои татуировки. На голове у Насти модный тюрбан, а ее уши украшают серьги в виде массивных цепей. Дополняет образ певицы помада ежевичного цвета.

На этом фото Приходько раскрыла свою эмоциональную сторону: артистка смеется, зажмурив глаза, и выглядит при этом очень естественно и непринужденно.

Фанаты тут же отреагировали на этот пост.

«Невероятная, красивая, восхитительная», «Класс», «Огонь», - пишут люди под снимком.

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