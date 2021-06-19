Певица Анастасия Приходько прививает своим детям любовь к ближнему и, в частности, к братьям нашим меньшим

34-летняя звезда сейчас находится в декрете, став совсем недавно мамой в третий раз. Девушка много времени проводит со своими наследниками и делится кадрами из жизни в Инстаграм.

Прихолько обескуражила трогательной историей о целой спасательной операции, развернувшейся у нее во дворе. Все подробности Анастасия рассказала в своем микроблоге, передает Politeka.net.

Так, по словам певицы, они с детьми открыли бассейн и увидели там жабку. Земноводное тут же окрестили Жориком, и было решено срочно его спасать.

"Наш отряд создал самые лучшие условия для Жорика😅: обрезанная 5-литровая бутылка, вода, зеленые листья, чтоб не проголодалась, а главное, любовь всей нашей семьи, - поделилась Приходько. - Вчера мы отпустили Жорика. Он пробыл у нас совсем недолго... всего часа три🙈😅".

По словам артистки, лично ей "та жабка 300 лет была не нужна", но увидев, горящие глаза детей, она поняла, что это тот момент, когда нужно поддержать в них желание сделать добро для живого существа.

Пользователи с энтузизамом обсудили увиденное:

"Супер! Детки будут вспоминать Жорика и этот момент - всю жизнь 🔥❤️"

"Як вам идет материнство❤️"

"Когда мама так активно участвует в таких моментах, дети самые счастливые я думаю❤️🔥"

"Мама, вы 🔥. Старшая сестричка😉"

"100%👏👏👏многие сейчас наоборот обрубуют детей, а потом удивляются почему дети жестокими выростают🙄🙄🙄 Вы молодцы 👏"

Напомним, Приходько высказалась о своем "самом провальном" номере на Евровидении: "Чем не достижение?".

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