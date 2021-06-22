Известная певица Анастасия Приходько показала в соцсети фото себя без фильтров и фотошопа

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и участница шоу "Маска" Анастасия Приходько недавно родила третьего ребенка. Причем беременность звезда тщательно скрывала, но после родов все решила показать поклонникам в Instagram яркие фото из того времени, когда была беременна. А этот раз звезда выложила необычный снимок из новой "магической" фотосессии, на котором показала лицо вблизи.

Как видно, на снимке Настя появилась в интересном образе с характерным головным убором, декорированном яркими перьями. На этом фото певица решила показать крупным планом свое лицо, отметив, что здесь нет фотошопа. На ее лице видно легкий макияж и едва заметные мимические морщины, а взгляд уверенный.

В подписи к фотографии Приходько написала: "#безфотошопа. Только цветокоррекция и немного магии во время съёмки. Согласитесь, в каждой женщине где-то внутри живет ворожея. Каждая из нас обладает своей собственной магией: кто-то знает какую приправу добавить в борщ, чтоб он был самым ароматным, кто-то знает, как сделать квартальный отчёт по бухгалтерии так, чтоб к нему не придрались, кто-то знает, как усмирить 30 первоклашек в одном классе и вернуть родителям в целости и сохранности. В каждой живет магия! Поверьте мне".

Пользователи тут же принялись комментировать новое фото Насти: "Вау. Какая красивая. Фотосессия интересная", "На фотографии – нежная, чувственная, душевная, фантастическая женщина. Вот я обожаю таких женщин", "Смотрю на эту фотографию и вижу обложку сингла, а лучше нового альбома", "Как круто подмечено! Люблю все, что делаю! Или просто без не делаю, если нет сил!", "Шикарная фотка!".

Напомним, Приходько высказалась о своем "самом провальном" номере на Евровидении: "Чем не достижение?".

Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".

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