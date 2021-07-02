Певица Анастасия Приходько поделилась забавными видео, которые сняла ее дочь

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка Анастасия Приходько, которая недавно стала многодетной матерью, родив третьего ребенка, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась забавными видео, на которых показала, как проводит время дома.

На первом видео Анастасия соблазнительно позирует в бассейне с голубой водой. Она появилась перед камерой в слитном темном купальнике, который красиво подчеркнул изящную фигуру и упругое декольте. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице стильные солнцезащитные очки. На втором видео Приходько запечатлена на кухне, она бодро делает пюре из картошки. При этом на звезде все тот же купальник и мокрые волосы.

В подписи к публикации Настя написала: "Как оно зачастую бывает, когда ты артистка, но, дети хотят есть. Какую меня вам привычней видеть на 1 или 2 видео?". Пользователи тут же принялись активно комментировать новые видео звезды, засыпая ее комплиментами и ответами на вопрос.

Напомним, Приходько в наряде с открытыми плечами показала себя с неожиданной стороны: "Могу и так".

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