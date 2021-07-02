Дружина Влада Ями Ліліана показав яскраве фото зі зйомок шоу "Хто зверху"

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського хореографа Влада Ями Ліліана часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася незвичайним кадром зі зйомок шоу "Хто зверху", в якому взяла участь разом з чоловіком.

На новому знімку парочка відображена в студії програми, Ліліана присіла на сходинку і з посмішкою на обличчі дивиться на чоловіка, що стоїть поруч. Як видно, на зйомки красуня прийшла в зухвалому сріблястому міні-сукні, яке підкреслило струнку фігуру і довгі ноги в стильних босоніжках на високих шпильках. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографії Ліліана написала: "Поборолася вчора з чоловіком в шоу "Хто зверху?"на @novy_channel. Була в команді таких красунь. Як думаєте хто переміг? Дівчата або хлопці". Шанувальники в коментарях до фото почали обсипати дівчину компліментами і втішними словами: "Прекрасна пара", "Схожа на Волочкову", "Неймовірна зірочка", "Красуня".

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