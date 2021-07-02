Українська співачка Настя Каменських вразила виглядом в розкішній червоній сукні

Як повідомляє Politeka.net, днями співачка дала концерт у київському клубі. Красуня довго готувалася до шоу, обіцяючи шанувальникам незабутній вечір. У себе в Instagram Каменських опублікувала фото-звіт із заходу.

Співачка вибрала для виступу образ іспанки. Вона одягла червоний корсет, який підкреслив її бюст. Образ доповнили колготи в сіточку і ботфорти. Об'ємна зачіска надала шарму артистці.

"Було незабутньо круто! Спасибі всім, хто розділив з нами цей вечір!",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Богиня, ти була шикарна, команда всі круті", "Крута і прекрасна", "Який класний костюм, вогонь", "Я не була, але вірю, що це було круто", "Наряд шикарний", "Це був дуже крутий концерт", "Прекрасна Анастейша", - пишуть користувачі Мережі.

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