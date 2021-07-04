Голлівудська актриса Анджеліна Джолі завжди була прикладом витонченості і краси для багатьох жінок

Анджеліна Джолі вже дуже давно вважається однією з найбільш обговорюваних зірок на планеті. Навіть незважаючи на те, що артистка навіть не веде власний Instagram і не показується на публіці так часто, як раніше, вона залишається вельми популярною.

Зовнішній вигляд актриси завжди хвилював фанатів. Навіть зараз вони публікують на фан-акаунтах різні кадри із зіркою, щоб захопитися її сяючим виглядом в будь-якому віці. Як можна помітити, Анджеліна зайнялася доглядом за шкірою з раннього віку.

Актриса звела використання декоративної косметики до мінімуму навіть на фотосесіях, тому її вигляд завжди максимально природний і простий. Джолі завжди слід розпорядку по догляду за шкірою і відмовляється робити уколи краси, помічаючи, що може старіти природно і не боїться цього.

Тим не менш, зірка дуже піклується про шкіру, постійно використовує антиоксидантний сонцезахисний крем і спеціальні засоби для чищення обличчя. З небажаною пігментацією Джолі бореться за допомогою фотоомолодження, про що не раз говорив її косметолог.

Нагадавши, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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