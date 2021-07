Український боксер Олександр Усик обзавівся власним графічним токеном NFT

Олександр Усик опублікував короткий тизер на своїй сторінці в Instagram.

У тизері можна побачити фотографію Усика, яка перетворюється в ігрову карту "Джокера".

При цьому сам боксер приймає образ персонажа коміксів всесвіту DC і фільмів "Джокера".

Тизер зроблений в зеленому і червоному варіанті. При цьому номери карти на них відрізняються. Обидва мають однаковий гасло:"I'm coming for you" (я йду за тобою).

У підписі Усик повідомив, що в його колекції з'явився перший NFT токен.

"My 1st NFT in my collection - I’m Coming for You! (мій перший NFT в моїй колекції - я йду за тобою) " - написав боксер.

"Саша ви християнин!!! Бог Вас благословляє не для того що б ви приміряли на себе образ джокера . Навіть в жартівливій формі! Я так думаю", "Саня прийняв правило західних колег головне хайп", " Саня вирубай Джошуа",

"Топова тема!хто придумав?У штатах люблять такі приколи", - пишуть підписники Олександра в коментарях.

