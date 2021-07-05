Український боксер Олександр Усик обзавівся власним графічним токеном NFT
Олександр Усик опублікував короткий тизер на своїй сторінці в Instagram.
У тизері можна побачити фотографію Усика, яка перетворюється в ігрову карту "Джокера".
При цьому сам боксер приймає образ персонажа коміксів всесвіту DC і фільмів "Джокера".
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Тизер зроблений в зеленому і червоному варіанті. При цьому номери карти на них відрізняються. Обидва мають однаковий гасло:"I'm coming for you" (я йду за тобою).
У підписі Усик повідомив, що в його колекції з'явився перший NFT токен.
"My 1st NFT in my collection - I’m Coming for You! (мій перший NFT в моїй колекції - я йду за тобою) " - написав боксер.
"Саша ви християнин!!! Бог Вас благословляє не для того що б ви приміряли на себе образ джокера . Навіть в жартівливій формі! Я так думаю", "Саня прийняв правило західних колег головне хайп", " Саня вирубай Джошуа",
"Топова тема!хто придумав?У штатах люблять такі приколи", - пишуть підписники Олександра в коментарях.
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