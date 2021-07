Украинский боксер Александр Усик обзавелся собственным графическим токеном NFT

Александр Усик опубликовал короткий тизер на своей странице в Instagram.

В тизере можно увидеть фотографию Усика, которая превращается в игровую карту "Джокера".

При этом сам боксер принимает образ персонажа комиксов вселенной DC и фильмов "Джокера".

Тизер сделан в зеленом и красном варианте. При этом номера карты на них отличаются. Оба имеют одинаковый лозунг: "I’m coming for you"(Я иду за тобой).

В подписи Усик сообщил, что в его коллекции появился первый NFT токен.

"My 1st NFT in my collection - I’m Coming for You! (мой первый NFT в моей коллекции — я иду за тобой)" - написал боксер.

"Саша вы ХРИСТИАНИН!!! Бог вас благословляет не для того что бы вы примеряли на себя образ джокера . Даже в шуточной форме! Я так думаю", "Саня принял правило западных коллег главное хайп", " Саня выруби Джошуа",

"Топовая тема!кто придумал?В штатах любят такие приколы", - пишут подписчики Александра в комментариях.

Напомним, Усик с женой засветился в необычном виде в Монако, фото: поужинал в компании князя

Как сообщала Politeka, Ломаченко назвал дату реванша с Лопесом после победы над Накатани: "Пожали руки"

Также Politeka писала, что Усик пригрозил англичанам перед матчем с Украиной на Евро-2020: видео обращения.