Украинский боксер Александр Усик обзавелся собственным графическим токеном NFT
Александр Усик опубликовал короткий тизер на своей странице в Instagram.
В тизере можно увидеть фотографию Усика, которая превращается в игровую карту "Джокера".
При этом сам боксер принимает образ персонажа комиксов вселенной DC и фильмов "Джокера".
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Новый мощный удар стихии обрушился на Крым, кадры бедствия: дома и дороги ушли под воду
Самолет потерпел крушение, что известно о жертвах: первые кадры трагедии
Солистка Go_A Павленко засветила утонченную фигурку в купальнике с сеточкой: лидер "Måneskin" оценил бы
Горе потрясло семью Меган Маркл, оставшуюся с двумя детьми без принца Гарри: "Был хорошим человеком..."
Тизер сделан в зеленом и красном варианте. При этом номера карты на них отличаются. Оба имеют одинаковый лозунг: "I’m coming for you"(Я иду за тобой).
В подписи Усик сообщил, что в его коллекции появился первый NFT токен.
"My 1st NFT in my collection - I’m Coming for You! (мой первый NFT в моей коллекции — я иду за тобой)" - написал боксер.
"Саша вы ХРИСТИАНИН!!! Бог вас благословляет не для того что бы вы примеряли на себя образ джокера . Даже в шуточной форме! Я так думаю", "Саня принял правило западных коллег главное хайп", " Саня выруби Джошуа",
"Топовая тема!кто придумал?В штатах любят такие приколы", - пишут подписчики Александра в комментариях.
Напомним, Усик с женой засветился в необычном виде в Монако, фото: поужинал в компании князя
Как сообщала Politeka, Ломаченко назвал дату реванша с Лопесом после победы над Накатани: "Пожали руки"
Также Politeka писала, что Усик пригрозил англичанам перед матчем с Украиной на Евро-2020: видео обращения.