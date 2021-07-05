Відома українська співачка Оля Полякова показала спекотні кадри зі свого відпочинку з веселою подружкою

Полякова часто ділиться в мережі кадрами зі своїми робочими образами або фото, на яких вона в оточенні сім'ї. А ось своїх подруг співачка показує рідко. У новому пості на своїй сторінці в Instagram зірка вирішила виправити цю несправедливість. Про це пише Politeka.net.

Так, Полякова показала, як відпочиває в Туреччині в компанії завзятою брюнетки.

"Класно коли у тебе є подружка! А у вас є подружки?",- написала співачка.

На новій серії фотографій вона позує біля моря з подругою в малиновому купальнику. Сама Полякова вибрала золотистий пляжний наряд, який вигідно підкреслив її форми. На фото Полякова вміло позує на пляжі, показуючи фігуру з кращих ракурсів.

Передплатники тут же відреагували на публікацію зірки. Багато при цьому помітили, що знімки були оброблені.

"Думала ет Маша", "навіщо Ви так відфотошопили свою подружку? По дружньому? Жахливі вийшли стегна", "красуні", "шикарна фігура", "Боже, які солоденькі дівчатка", - пишуть люди.

Нагадаємо, Валерій Меладзе "врізав" Полякової, яка стала на захист Ані Лорак.

Як повідомляла Politeka, Полякова в коротенькій сукні дозволила собі розслабитися на пляжі: кадри з відпочинку.

Також Politeka писала, що багатий чоловік Олі Полякової відгрохав маєток на півострові посеред Дніпра.