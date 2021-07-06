Список осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, оновили

Так, Міністерство культури та інформаційної політики внесло до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України, російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва.

Про рішення повідомили на сайті Мінкульту.

Рішенням передбачається заборона розповсюдження і демонстрації фільмів, телепередач та інших кінопродуктів за участю 46-річного росіянина.

Ймовірно, причиною внесення Губернієва в даний перелік є його висловлювання щодо виступу збірної України на Євро-2020.

Російський пропагандист заявив, що українська збірна виграла в матчі зі Швецією лише завдяки російській мові.

"О, великий и могучий русский язык, на якому дає вказівки підопічним Андрій Шевченко. Олександр Зінченко в інтерв'ю розповість, прекрасною російською! Російська мова - творець українського футбольного успіху", - заявив він, коли почув, що інтерв'ю наша команда дає російською мовою, а не українською.

Губернієв вже відреагував на включення в "чорний список" і обізвав Мінкульт України "Міністерством українського безкультур'я":

"Мабуть, Міністерство культури збентежило те, що я звертав увагу на те, що їх збірна говорить російською мовою. Це рішення Міністерства української безкультур'я! Мені за них соромно! Якщо я представляю загрозу національній безпеці, підтримуючи український спорт, то мені дуже шкода цих людей".

Нагадаємо, що російський репер Моргенштерн відреагував на рішення Мінкульту України про внесення його до чорного списку.

Як повідомляла Politeka, в Україні анулювали частину раніше виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, яка виготовлена або ввозиться з території РФ.

Також Politeka писала, що актор Гуськов потрапив до "чорного списку" України, чим відзначився росіянин.