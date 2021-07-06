Список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, обновили

Так, Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, грозящих нацбезопасности Украины, российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

О решении сообщается на сайте Минкульта.

Решением предусматривается запрет распространения и демонстрации фильмов, телепередач и других кинопродуктов с участием 46-летнего россиянина.

Вероятно, причиной внесения Губерниева в данный перечень являются его высказывания касательно выступления сборной Украины на Евро-2020.

Российский пропагандист заявил, что украинская сборная выиграла в матче со Швецией лишь благодаря русскому языку.

"О, великий и могучий русский язык, на котором дает указания подопечным Андрей Шевченко. Александр Зинченко в интервью расскажет, на прекрасном русском! Русский язык – творец украинского футбольного успеха", - заявил он, когда услышал, что интервью наша команда дает на русском языке, а не на украинском.

Губерниев уже отреагировал на включение в "черный список" и обозвал Минкульт Украины "министерством украинского бескультурья":

"Пожалуй, министерство культуры смутило то, что я обращал внимание на то, что их сборная говорит на русском языке. Это решение министерства украинской бескультурья! Мне за них стыдно! Если я представляю угрозу национальной безопасности, поддерживая украинский спорт, то мне очень жаль этих людей".

Напомним, что российский рэпер Моргенштерн отреагировал на решение Минкульта Украины о внесении его в черный список.

Как сообщала Politeka, в Украине аннулировали часть ранее выданных разрешений на ввоз издательской продукции, которая изготовлена или ввозится с территории РФ.

Также Politeka писала, что актер Гуськов угодил "черный список" Украины, чем отличился россиянин.