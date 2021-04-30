Російський репер Моргенштерн відреагував на рішення Мінкульту України про внесення його до чорного списку

Прізвище артиста з'явилося в переліку особистостей, які створюють загрозу національній безпеці, опублікованому на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Музикант нецензурно висловився на своїй сторінці в Instagram про рішення політиків. Крім того, він заявив, що сподівається рано чи пізно провести концерт в Україні.

Українських фанатів Моргенштерн назвав братами.

"Я вас обожнюю!!! Завжди і скрізь про це говорив і буду говорити. Найбожевільніші фанати і найсексуальніші су*ки!!! Сподіваюся, дядьки в піджаках одумаються і ми з вами розь*бем стадіон "Нах*й". Ми брати!!!"- написав репер в Instagram-сторіс.

Через якийсь час його історію про Україну заблокували.

Крім того нещодавно оссійський реп-виконавець Morgenshtern заявив, що не приїде в Україну з концертами.

Про це він повідомив в Instagram.

"Зараз ми взагалі не поїдемо, тому що там починаються якісь штуки прикольні. І, схоже, знову будуть переноситися концерти, тому що велика частина артистів вже все перенесли.

Особливо після історії з Одесою. Мені страшно банально, я не буду брехати. Мені страшно їхати", - сказав росіянин.