Российский рэпер Моргенштерн отреагировал на решение Минкульта Украины о внесении его в черный список
Фамилия артиста появилась в перечне личностей, которые создают угрозу национальной безопасности, опубликованном на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.
Музыкант нецензурно высказался на своей странице в Инстаграм о решениях политиков. Кроме того, он заявил, что надеется рано или поздно провести концерт в Украине.
Украинских фанатов Моргенштерн назвал братьями.
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"Я вас обожаю!!! Всегда и везде об этом говорил и буду говорить. Самые безумные фанаты и самые сексуальные су*ки!!! Надеюсь важные дяди в пиджаках одумаются и мы с вами розь*бем стадион" Нах*й политику. Мы братья!!!"- написал рэпер в Инстаграм-сторис.
Через какое-то время его историю об Украине заблокировали.
Кроме того недавно оссийский рэп-исполнитель Morgenshtern заявил, что не приедет в Украину с концертами.
Об этом он сообщил в Instagram.
"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли.
Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать", – сказал россиянин.
К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".
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