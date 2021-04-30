Российский рэпер Моргенштерн отреагировал на решение Минкульта Украины о внесении его в черный список

Фамилия артиста появилась в перечне личностей, которые создают угрозу национальной безопасности, опубликованном на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Музыкант нецензурно высказался на своей странице в Инстаграм о решениях политиков. Кроме того, он заявил, что надеется рано или поздно провести концерт в Украине.

Украинских фанатов Моргенштерн назвал братьями.

"Я вас обожаю!!! Всегда и везде об этом говорил и буду говорить. Самые безумные фанаты и самые сексуальные су*ки!!! Надеюсь важные дяди в пиджаках одумаются и мы с вами розь*бем стадион" Нах*й политику. Мы братья!!!"- написал рэпер в Инстаграм-сторис.

Через какое-то время его историю об Украине заблокировали.

Кроме того недавно оссийский рэп-исполнитель Morgenshtern заявил, что не приедет в Украину с концертами.

Об этом он сообщил в Instagram.

"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли.

Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать", – сказал россиянин.