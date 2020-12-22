Російський актор Олексій Гуськов включений до Переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.



Таке рішення було прийнято за поданням СБУ.

"11 грудня 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України Про включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Олексія Гуськова", - йдеться в повідомленні.



21 грудня було прийнято рішення включити російського актора в даний список.

Варто зазначити, що Гуськов був одним з підписантів листа на підтримку окупації Криму РФ, а в одному з інтерв'ю актор назвав півострів російським.

"За поняттєвими речами це дійсно російська територія, і там живуть громадяни Російської Федерації в переважній своїй масі", - сказав він.



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