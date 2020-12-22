Российский актер Алексей Гуськов включен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.



Такое решение было принято по представлению СБУ.

"11 декабря 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова", - говорится в сообщении.



21 декабря было принято решение включить российского актера в данный список.

Стоит отметить, что Гуськов был одним из подписантов письма в поддержку оккупации Крыма РФ, а в одном из интервью актер назвал полуостров российским.

"По понятийным вещам это действительно российская территория, и там живут граждане Российской Федерации в преимущественной своей массе", - сказал он.



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"Крым сейчас российский. У меня сейчас там мама живет. Она не может просто уехать. Мне что, от матери отказаться? Или, допустим, не заехать ее и не забрать? На тот момент я, возможно, не до конца все взвесил. Я не предполагал, что такие последствия могут быть", – рассказал Евгений.

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