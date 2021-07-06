Андрій Шевченко може опинитися в міністерському кабінеті

Своєю думкою про майбутнє наставника збірної України поділився колишній воротар збірної СРСР Анзор Кавазашвілі.

За словами легендарного футболіста, Андрій Шевченко біля керма національної команди показав себе з найкращого боку і вивів на новий рівень.

"Він прищепив гравцям збірної України любов до красивого футболу", - передає слова екс-футболіста xsport.

Також він підкреслив, що у ФФУ не прогадали, вибравши тренером саме Андрія Миколайовича.

"Шевченко цілком і повністю просякнутий цим видом спорту, він справжній профі. Зараз взагалі може так скластися, що Шевченка зроблять міністром спорту України за його успіхи", - припустив Кавазашвілі.

Варто відзначити, що відповідаючи на питання про можливий відхід з поста тренера збірної після Євро-2020, Шевченко заявив, що все буде вирішуватися вже в Києві, після аналізу проведеної роботи.

"На це є час, ніхто нікуди не поспішає. Ми повинні відзвітувати за турнір, який ми провели", - підсумував Андрій Миколайович.

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