Андрій Шевченко може опинитися в міністерському кабінеті
Своєю думкою про майбутнє наставника збірної України поділився колишній воротар збірної СРСР Анзор Кавазашвілі.
За словами легендарного футболіста, Андрій Шевченко біля керма національної команди показав себе з найкращого боку і вивів на новий рівень.
"Він прищепив гравцям збірної України любов до красивого футболу", - передає слова екс-футболіста xsport.
Також він підкреслив, що у ФФУ не прогадали, вибравши тренером саме Андрія Миколайовича.
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"Шевченко цілком і повністю просякнутий цим видом спорту, він справжній профі. Зараз взагалі може так скластися, що Шевченка зроблять міністром спорту України за його успіхи", - припустив Кавазашвілі.
Варто відзначити, що відповідаючи на питання про можливий відхід з поста тренера збірної після Євро-2020, Шевченко заявив, що все буде вирішуватися вже в Києві, після аналізу проведеної роботи.
"На це є час, ніхто нікуди не поспішає. Ми повинні відзвітувати за турнір, який ми провели", - підсумував Андрій Миколайович.
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