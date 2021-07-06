Андрей Шевченко может оказаться в министерском кабинете

Своим мнением о будущем наставника сборной Украины поделился бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.

По словам легендарного футболиста, Андрей Шевченко у руля национальной команды показал себя с наилучшей стороны и вывел на новый уровень.

"Он привил игрокам сборной Украины любовь к красивому футболу", - передает слова экс-футболиста xsport.

Также он подчеркнул, что в ФФУ не прогадали, выбрав тренером именно Андрея Николаевича.

"Шевченко целиком и полностью пропитан этим видом спорта, он настоящий профи. Сейчас вообще может так сложиться, что Шевченко сделают министром спорта Украины за его успехи", - предположил Кавазашвили.

Стоит отметить, что отвечая на вопрос о возможном уходе с поста тренера сборной после ЕВРО-2020, Шевченко заявил, что все будет решаться уже в Киеве, после анализа проведенной работы.

"На это есть время, никто никуда не спешит. Мы должны отчитаться за турнир, который мы провели", - подытожил Андрей Николаевич.

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