Андрей Шевченко может оказаться в министерском кабинете
Своим мнением о будущем наставника сборной Украины поделился бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.
По словам легендарного футболиста, Андрей Шевченко у руля национальной команды показал себя с наилучшей стороны и вывел на новый уровень.
"Он привил игрокам сборной Украины любовь к красивому футболу", - передает слова экс-футболиста xsport.
Также он подчеркнул, что в ФФУ не прогадали, выбрав тренером именно Андрея Николаевича.
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"Шевченко целиком и полностью пропитан этим видом спорта, он настоящий профи. Сейчас вообще может так сложиться, что Шевченко сделают министром спорта Украины за его успехи", - предположил Кавазашвили.
Стоит отметить, что отвечая на вопрос о возможном уходе с поста тренера сборной после ЕВРО-2020, Шевченко заявил, что все будет решаться уже в Киеве, после анализа проведенной работы.
"На это есть время, никто никуда не спешит. Мы должны отчитаться за турнир, который мы провели", - подытожил Андрей Николаевич.
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