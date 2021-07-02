По его словам, Шевченко не прочь попробовать свои силы на посту главного тренера "россонери".

Этого не исключает его ассистент в национальной команде Мауро Тассотти.

"Считаю, что Шевченко часто думает о возвращении в Милан. Думаю, однажды он хочет вернуться туда, где ему было хорошо как футболисту. У меня впереди еще несколько лет, поэтому я не зацикливаюсь на этом. Милан – наш дом", – поделился специалист в комментарии Milannews24.

Сам Шевченко ранее признавался, что ЕВРО-2020 может стать для него последним у руля сборной.

Контракт Андрея Николаевича с УАФ рассчитан до конца 2022 года.

Отметим, что под руководством Шевченко национальная сборная Украины по футболу впервые в своей истории дошла до 1/4 чемпионата Европы. 3 июля, наши футболисты смогут улучшить свой результат в поединке с Англией.

Матч состоится в Риме, на "Стадио Олимпико". В Италию уже прибыли 24 игрока, тренерский штаб, медицинский и административный персонал сборной.