Андрей Шевченко может покинуть пост главного тренера сборной Украины
Этого не исключает его ассистент в национальной команде Мауро Тассотти.
По его словам, Шевченко не прочь попробовать свои силы на посту главного тренера "россонери".
"Считаю, что Шевченко часто думает о возвращении в Милан. Думаю, однажды он хочет вернуться туда, где ему было хорошо как футболисту. У меня впереди еще несколько лет, поэтому я не зацикливаюсь на этом. Милан – наш дом", – поделился специалист в комментарии Milannews24.
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Сам Шевченко ранее признавался, что ЕВРО-2020 может стать для него последним у руля сборной.
Контракт Андрея Николаевича с УАФ рассчитан до конца 2022 года.
Отметим, что под руководством Шевченко национальная сборная Украины по футболу впервые в своей истории дошла до 1/4 чемпионата Европы. 3 июля, наши футболисты смогут улучшить свой результат в поединке с Англией.
Матч состоится в Риме, на "Стадио Олимпико". В Италию уже прибыли 24 игрока, тренерский штаб, медицинский и административный персонал сборной.
Напомним, жена Шевченко показала, чем покорила звезду футбола: обнажила все самое интересное.
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