Футболиста сборной Украины преложили наградить орденом за мужество
Как передает Politeka.net, соответственная петиция была опубликована на сайте Президента Украины.
По словам автора обращения, Артем Беседин заслуживает награды за полученную травму в матче с Шведами.
Футболист покинул полу спустя несколько минут после выхода на замену - прямой ногой на украинца пошел шведский центрбэк Даниэльсон. За грубый фот шведа удалили и остаток матча наша сборная играла в большинстве.
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"Предлагаю Президенту Украины наградить футболиста сборной Украины по футболу Беседина Артема Юрьевича государственной наградой орденом "За Мужество", за выявленные в матче 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу-2021 жертвенность и мужество, что стало одной из весомых причин успеха нашей сборной", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что медики не разрешили Артему побывать на матче Уркаина-Англия даже в качестве зрителя - его отправили в Киев для дальнейших обследований.
В одном из первых интервью после матча Беседин пообещал вернуться сильнее после травмы и продолжить помогать киевскому "Динамо" и сборной.
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