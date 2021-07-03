Футболиста сборной Украины преложили наградить орденом за мужество

Как передает Politeka.net, соответственная петиция была опубликована на сайте Президента Украины.

По словам автора обращения, Артем Беседин заслуживает награды за полученную травму в матче с Шведами.

Футболист покинул полу спустя несколько минут после выхода на замену - прямой ногой на украинца пошел шведский центрбэк Даниэльсон. За грубый фот шведа удалили и остаток матча наша сборная играла в большинстве.

"Предлагаю Президенту Украины наградить футболиста сборной Украины по футболу Беседина Артема Юрьевича государственной наградой орденом "За Мужество", за выявленные в матче 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу-2021 жертвенность и мужество, что стало одной из весомых причин успеха нашей сборной", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что медики не разрешили Артему побывать на матче Уркаина-Англия даже в качестве зрителя - его отправили в Киев для дальнейших обследований.

В одном из первых интервью после матча Беседин пообещал вернуться сильнее после травмы и продолжить помогать киевскому "Динамо" и сборной.



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