Відомий хореограф, зірка "Танців з зірками", Олена Шоптенко, розповіла про підготовку нового сезону проекту
Олена Шоптенко брала участь у шоу "Танці з зірками" майже всі сезони, повідомляє Politeka.net. Однак минулого року артистка заявила про намір припинити свою участь, тепер же вона стала головним хореографом проекту.
У новому невеликому інтерв'ю зірка розповіла про підготовку до наймасштабнішого ювілейного сезону, яка вже почалася. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
"Команда проєкту готує багато сюрпризів для глядачів 😉
«Ми дуже хочемо, щоб шоу повернулося в бальний напрямок», - розповіла головний хореограф "Танці з зірками", Олена Шоптенко.
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Хто з хореографів стане частиною шоу і як проходить кастинг танцюристів? Стеж за новинами і дізнайся першим!",- написали автори поста.
Користувачі Мережі стали виявляти свої бажання. Зокрема, деякі пропонують замінити ведучих шоу Тіну Кароль і Юрія Горбунова на Надю Дорофєєву і Володимира Дантеса та інше.
"Чекаємо наших улюблених і незамінних ведучих Тіну Кароль і Юру Горбунова☺❤️", - написав один з користувачів мережі.
"Вони не будуть. Хочеться, щоб їх замінили Надя Дорофєєва і Вова Дантес😻 😻 😻 😻 😻 😻", - відповів йому другий.
"Ой, дай Бог🙌", "дуже чекаю нового сезону", " головне, щоб судді були нові!", "Улюблене шоу❤️дуже чекаю)))", - написали інші користувачі Мережі.
Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" розкрила головний секрет своєї привабливості.
Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" влаштувала пустощі на дитячому святі