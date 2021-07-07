Відомий хореограф, зірка "Танців з зірками", Олена Шоптенко, розповіла про підготовку нового сезону проекту

Олена Шоптенко брала участь у шоу "Танці з зірками" майже всі сезони, повідомляє Politeka.net. Однак минулого року артистка заявила про намір припинити свою участь, тепер же вона стала головним хореографом проекту.

У новому невеликому інтерв'ю зірка розповіла про підготовку до наймасштабнішого ювілейного сезону, яка вже почалася. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Команда проєкту готує багато сюрпризів для глядачів 😉

«Ми дуже хочемо, щоб шоу повернулося в бальний напрямок», - розповіла головний хореограф "Танці з зірками", Олена Шоптенко.

Хто з хореографів стане частиною шоу і як проходить кастинг танцюристів? Стеж за новинами і дізнайся першим!",- написали автори поста.

Користувачі Мережі стали виявляти свої бажання. Зокрема, деякі пропонують замінити ведучих шоу Тіну Кароль і Юрія Горбунова на Надю Дорофєєву і Володимира Дантеса та інше.

"Чекаємо наших улюблених і незамінних ведучих Тіну Кароль і Юру Горбунова☺❤️", - написав один з користувачів мережі.

"Вони не будуть. Хочеться, щоб їх замінили Надя Дорофєєва і Вова Дантес😻 😻 😻 😻 😻 😻", - відповів йому другий.

"Ой, дай Бог🙌", "дуже чекаю нового сезону", " головне, щоб судді були нові!", "Улюблене шоу❤️дуже чекаю)))", - написали інші користувачі Мережі.

Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" розкрила головний секрет своєї привабливості.

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