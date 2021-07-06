Українські вболівальниці-близнючки вразили емоціями в матчі Євро-2020 з Англією

Маленькі україночки-близнючки Марічка і Міланка Гусак вболівали за збірну України з футболу під час матчу з Англією 3 липня, вразили своїми щирими емоціями всю країну. Дівчаток вже назвали головними вболівальницями в Римі.

В мережі з'явилися фото маленьких уболівальниць в колі сім'ї.

На кадрах, розміщених в мережі, зображені дві юні сестрички-вболівальниці. Дівчатка приблизно 6-7 років, їх руде волосся заплетене в коси-колоски, а на обличчях - непідробні емоції. Вони стали героїнями матчу з Англією, ще до того, як він відбувся.

На одному з фото видно, як діти співають гімн, поклавши праву руку на серце, а на іншому - їх рученята склалися як для молитви, а очі спрямовані до неба.

На сторінці в інстаграмі Марини Гусак – мами дівчаток - написано, що дівчатка вже навчаються в школі. Крім того, вони займаються художньою гімнастикою і подорожують. У них є молодший братик.

У мережі українці залишають милим уболівальникам компліменти: "Справжні україночки", "Вони такі класні", "З такою підтримкою нас чекають великі перемоги","Зірочки".

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