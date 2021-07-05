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У мережі показали, як діти зустрічали футболістів після Євро

Збірна України повернулася додому після вильоту з Євро-2020. Діти футболістів дуже сумували за ними, адже протягом довгого часу не мали можливості спілкуватися зі своїми батьками. Тому їх зустрічі після більш ніж місяця розлуки вийшли по-справжньому теплими.

В Instagram були опубліковані відео з емоціями дітей після повернення батьків.

Так, діти Сергія Сидорчука, Руслана Малиновського, Романа Яремчука та інших гравців надзвичайно щасливі, що татко приїхав додому і може приділити їм час.

На кадрах видно, як малюки радісно біжать до своїх батьків. Вони щасливо сміються і міцно-міцно їх обіймають, довго не випускаючи зі своїх маленьких ручок.

Після вильоту з Євро-2020 футболісти збірної України матимуть трохи часу побути з сім'єю, після чого відправляться зі своїми командами на збори для підготовки до нового сезону.

Користувачі мережі були вражені милими відео і залишили коментарі: "Начебто мужик, а очі помокріли", "Як це мило, татусі дома", "Приголомшливо мило".

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