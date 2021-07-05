Вы только посмотрите на их реакцию

В сети показали, как дети встречали футболистов после Евро

Сборная Украины вернулась домой после вылета из Евро-2020. Дети футболистов очень скучали, ведь на протяжении долгого времени не имели возможности общаться со своими родителями. Потому их встречи после более чем месяца разлуки получились по-настоящему теплыми.

В Instagram были опубликованы видео с эмоциями детей после возвращения отцов.

Так, дети Сергея Сидорчука, Руслана Малиновского, Романа Яремчука и других игроков чрезвычайно счастливы, что папа приехал домой и может уделить им время.

На кадрах видно, как малыши радостно бегут к своим отцам. Они счастливо смеются и крепко-крепко их обнимают, долго не выпуская из своих маленьких ручек.

После вылета из Евро-2020 футболисты сборной Украины будут иметь немного времени побыть с семьей, после чего отправятся со своими командами на сборы для подготовки к новому сезону.

Пользователи сети были поражены милыми видео и оставили комментарии: "Вроде мужик, а глаза помокрели", "Как это мило, папочки дома", "Потрясающе мило".

Напомним, тренер Швеции огрызнулся на команду Шевченко, посыпав обвинениями.

Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.

Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.