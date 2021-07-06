С такой поддержкой нас ждут большие победы

Украинские болельщицы-близняшки поразили эмоциями в матче Евро-2020 с Англией

Маленькие украиночки-близняшки Маричка и Миланка Гусак болели за сборную Украины по футболу во время матча с Англией 3 июля, поразили своими искренними эмоциями всю страну. Девочек уже назвали главными болельщицами в Риме.

В сети появились фото маленьких болельщиц в кругу семьи.

На кадрах, размещенных в сети, изображены две юные сестрички-болельщицы. Девочки примерно 6-7 лет, их рыжие волосы заплетены в косы-колоски, а на лицах - неподдельные эмоции. Они стали героинями матча с Англией, еще до того, как он состоялся.

На одном из фото видно, как дети поют гимн, положив правую руку на сердце, а на другом - их ручонки сложились как для молитвы, а глаза направлены к небу.

На странице в инстаграме Марины Гусак – мамы девочек – написано, что девочки уже учатся в школе. Кроме того, они занимаются художественной гимнастикой и путешествуют. У них есть младший братик.

В сети украинцы оставляют милым болельшицам комплименты: "настоящие украиночки", "Они такие классные", "с такой поддержкой нас ждут большие победы", "Звездочки".

Напомним, дети встретили футболистов после Евро-2020, трогательные видео.

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