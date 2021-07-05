Андрій Ярмоленко обурив англійську пресу після матчу Євро

Поки англійці готуються до півфіналу зі збірною Данії, їх преса згадує попередній матч з українцями.

Видання The Sun дорікає гравцю Вест Хема Андрію Ярмоленко за неналежну поведінку на футбольному полі.

Яремчук сфолив проти Магуайра, і той явно "домалював" порушення і опинився на газоні. Спочатку Роман Яремчук обурився поведінкою суперника, але потім вирішив подати йому руку, щоб Гаррі встав. Однак у цей момент втрутився Ярмоленко.

Він відштовхнув Яремчука від захисника англійців. Мовляв, нічого з ним панькатися. Потім Ярмоленко повернувся до Магуайра і щось сказав на його адресу. Англійська преса обурилася вчинком Ярмоленка, назвавши дивною поведінку українського легіонера Вест Хема, за яке йому має бути соромно.

Варто відзначити, що Англія перемогла Україну з рахунком 4:0, показавши, що не дарма після групового етапу вважається одним з головних фаворитів на перемогу в турнірі.

Така велика перемога була взята легко і без надзусиль. По гравцям англійської збірної чітко було видно, що вони діють в "економ-режимі" і в будь-який момент здатні додати, якщо того зажадає ігрова ситуація.

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