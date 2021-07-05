Андрей Ярмоленко возмутил английскую прессу после матча Евро

Пока англичане готовятся к полуфиналу со сборной Дании, их пресса вспоминает предыдущий матч с украинцами.

Издание The Sun упрекает игрока Вест Хэма Андрею Ярмоленко за неподобающее поведение на футбольном поле.

Яремчук сфолил против Магуайра, и тот явно "дорисовал" нарушение и оказался на газоне. Сначала Роман Яремчук возмутился поведением соперника, но затем решил подать ему руку, чтобы Гарри встал. Однако в этот момент вмешался Ярмоленко.

Он оттолкнул Яремчука от защитника англичан. Мол, нечего с ним панькаться. Потом Ярмоленко повернулся к Магуайру и что-то сказал в его адрес. Английская пресса возмутилась поступком Ярмоленко, назвав странным поведение украинского легионера Вест Хэма, за которое ему должно быть стыдно.

Стоит отметить, что Англия победила Украину со счетом 4:0, показав, что не зря после группового этапа считается одним из главных фаворитов на победу в турнире.

Такая крупная победа была взята легко и без сверхусилий. По игрокам английской сборной отчетливо было видно, что они действуют в "эконом-режиме" и в любой момент способны прибавить, если того потребует игровая ситуация.

Напомним, тренер Швеции огрызнулся на команду Шевченко, посыпав обвинениями.

Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.

Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.