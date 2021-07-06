Російський коментатор Дмитро Губернієв жорстко висловився на адресу українського Мінкульту

Днями його внесли до Переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

За його словами, таке рішення Міністерства культури та інформаційної політики є безпідставним.

"Поняття не маю, на підставі чого я внесений до чорного списку. Нічого ж не пояснено, просто під номером 204 внесли і все. Я звертаю увагу, що футболісти збірної України говорять російською мовою? Так це весь світ бачить", - передає слова Губернієва Tribuna.

Також Губернієв зазначив, що під час своєї роботи неодноразово підтримував спортсменів з України і не обійшлося і без образ з його боку:

"Можу тільки розсміятися в обличчя цим муд*кам з Міністерства культури. Всенародний анекдот про пральню – це якраз про них", – заявив Губернієв.

Відзначимо, що однією з ймовірних причин внесення коментатора в "чорний список" України, є його висловлювання щодо використання російської мови футболістами нашої збірної.

"Російська мова-творець українського футбольного успіху", - говорив коментатор.

Нагадаємо, що російський репер Моргенштерн відреагував на рішення Мінкульту України Про внесення його до чорного списку.

Як повідомляла Politeka, в Україні анулювали частину раніше виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, яка виготовлена або ввозиться з території РФ.

Також Politeka писала, що актор Гуськов догодив "чорний список" України, чим відзначився росіянин.